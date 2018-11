La situazione del Fulham in Premier League è drammatica: ultimo in classifica con appena cinque punti conquistati in 12 partite e con sei ko consecutivi sul groppone. È proprio per questo che il patron del team, Shahid Khan, ha chiamato in panchina un tecnico specializzato in missioni impossibili, Claudio Ranieri, che nel 2016 portò il Leicester al primo storico trionfo in campionato. E in effetti l'arrivo dell'allenatore testaccino ha smosso anche le valutazioni dei bookmaker d'oltremanica che mostrano i primi segnali di fiducia nei confronti dei Cottagers: la quota sulla retrocessione rimane probabile, ma in salita, da 1,50 a 1,60, mentre si registra una variazione verso il basso nella possibilità di salvezza, passata da 2,50 a 2,25.