Premier League, rush finale Guardiola-Arteta: per i bookie Manchester City verso il quarto titolo consecutivo

23 minuti fa



La Premier League è ormai una questione a due fra Manchester City e Arsenal. Due giornate al termine e una lunghezza di vantaggio dei Gunners sui rivali, che però hanno una partita in meno: tutti gli ingredienti per un rush finale punto a punto. Secondo gli esperti, Guardiola ha già in tasca il quarto titolo consecutivo: l'ipotesi oscilla tra 1,34 e 1,35, mentre si sale tra 3,20 e 3,25 per il trionfo di Arteta, che dovrà sperare nel passo falso dei citizens nel recupero contro il Tottenham. Arbitro del duello potrebbe essere il Manchester United, prossimo avversario dell'Arsenal. Ormai escluso dai giochi il Liverpool, che nelle ultime settimane ha perso terreno svicolando a -5 dalla vetta: i Reds campioni si giocano ora addirittura a 100.