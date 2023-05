In Inghilterra si fa sempre più vivo il testa a testa tra Arsenal e Manchester City per la vittoria del titolo. A quattro giornate dalla fine del campionato, la squadra di Guardiola è a +1 sui Gunners e con una partita in meno da recuperare il 24 maggio contro il Brighton di De Zerbi. Nella prossima giornata di Premier, in programma tra oggi e lunedì, i Citizens giocheranno in casa contro il Leeds oggi alle 16 e l'Arsenal dovrà affrontare la trasferta delicata in casa del Newcastle in programma domani alle 17.30.



LE PROSSIME GIORNATE - Nella giornata successiva Guardiola andrà in casa dell'Everton e l'Arsenal ospiterà De Zerbi e il suo Brighton. Occhio alla penultima giornata: il City giocherà all'Ethiad contro il Chelsea, Arteta andrà in casa del Nottingham Forrest attualmente penultimo. Il sipario sulla Premier League si chiuderà il nell'ultimo week end di maggio nel quale il City giocherà in casa di un Brentford che non ha più obiettivi da raggiungere, e l'Arsenal ospiterà un Wolverhampton che per quella data potrebbe essere già salvo.