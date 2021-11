Il Presidente della Premier League Gary Hoffman si dimetterà a gennaio 2022. La decisione arriva pochi giorni prima della pubblicazione di una revisione volta a rafforzare la regolamentazione del calcio inglese.

Come riporta SkySport Hoffman ha dichiarato: “È stato un privilegio guidare la Premier nelle ultime due stagioni quando lo spirito del calcio è stato più che mai importante. Ora ho deciso che è il momento di farmi da parte per consentire ad una nuova leadership di guidare la lega in un’altra fase emozionante.”