Le cifre folli che circolano ormai in Premier League colpiscono ancora di più quando si assiste a una retrocessione che arriva in seguito a investimenti in tripla cifra. Questo è infatti accaduto al Fulham: promosso in Premier dopo 4 anni di Championship, il club dell'omonimo quartiere londinese, di proprietà del miliardario Shad Khan (che possiede anche i Jacksonville Jaguars in NFL) ha speso 109 milioni di euro la scorsa estate e altri 3 nel mercato di riparazione, per un totale di 112 milioni. A poco sono valsi i due cambi di allenatore, con Claudio Ranieri subentrato a Slavisa Jokanovic e poi sostituito da Scott Parker. Con la sconfitta per 4-1 patita ieri a Watford, i punti in classifica restano 17: incolmabile il divario col quartultimo posto, distante 16 lunghezze con solo 5 partite ancora da giocare. I Cottagers si sono così aggiunti al fanalino di coda Huddersfield, matematicamente retrocesso già sabato scorso. Ma che rispetto alla squadra di Londra ha speso circa un terzo dei soldi e ha pure subito meno reti.



Questi gli acquisti del Fulham tra luglio e gennaio: Seri, Anguissa, Mitrovic, Mawson, Bryan, Fabri, Le Marchand, Babel, Nordtveit, Schürrle, Chambers, Vietto, Rico e Fosu-Mensah.