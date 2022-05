In Inghilterra è tempo di derby.. A due giornate dalla fine del campionato è uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League: la squadra di Conte è quinta a -4 dai Gunners, arriva dal pareggio con il Liverpool e in campionato non perde da tre gare di fila.(22 reti l'egiziano e 20 Son). Dall'altra parte c'è un Arsenal che ha vinto tutte e quattro le ultime partite di Premier e nei giorni scorsi ha tracciato una linea per il futuro rinnovando il contratto ad Arteta.Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson Royal, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Kulusevski, Son; Kane.Ramsdale; Tomiyasu, Gabriel, Holding, Cedric; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.