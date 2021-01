Si chiude oggi la. E si chiude col piatto forte: dopo i successi - tra le altre - di Arsenal, Manchester City e West Ha, i pareggi di Chelsea-Wolverhampton ed Everton-Leicester e il clamoroso ko interno del Manchester United, stasera è in programma il big match.Alle, ilHotspur Stadium ospita la sfida tra gli Spurs di Josè Mourinho e ildi Jurgen Klopp. Padroni di casa al momento sesti a 33 punti (una gara in meno, oltre a quella di oggi), Reds a +1 ma reduci da due ko nelle ultime tre e senza vittorie in Premier da addirittura sei turni. Un successo permetterebbe alle due squadre di scavalcare il West Ham e accorciare sul Leicester.Lloris; Rodon, Dier, Davies; Aurier, Hojbjerg, Ndombele, Doherty; Bergwin, Kane, SonAlisson; Alexander Arnold, Matip, Henderson, Robertson; Wijnaldum, Milner, Thiago Alcantara; Mané, Firmino, Salah