La Premier League entra in una nuova era. Un cambiamento di certo storico, soprattutto per le abitudini della lega più ricca e famosa del mondo. Il massimo campionato inglese, infatti, dalla prossima edizione si fermerà per una prima storica pausa invernale. Due settimane parziali di stop, dunque, con 5 partite che si giocheranno nel primo weekend e 5 in quello successivo, in modo da concedere comunque a tutte le società due settimane di stop tra una partita e l'altra. Periodo, quello di febbraio, dove si gioca spesso anche in Fa Cup, causa anche i tanti replays che la formula del torneo prevede in caso di pareggio: questi, ha fatto sapere sempre la Football Association, verranno posticipati e valutati caso per caso.