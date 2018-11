Novità sulla prossima sessione di calciomercato in arrivo dall'Inghilterra. La Premier League ha infatti annunciato che il mercato di riparazione aprirà ufficialmente il prossimo primo gennaio e chiuderà alle 23 (ora locale) del 31.



COSA CAMBIA - Le date per la Serie A sono diverse: lo stop alle trattative arriverà infatti il 18 gennaio. Ciò significa che i club italiani non potranno tesserare nuovi giocatori dopo quella data, mentre potranno cederli in quei campionati - come la Premier, appunto - dove la finestra è ancora aperta.