Manca una sola settimana al termine del calciomercato inglese. Giovedì prossimo, 8 agosto, alle 18 ecco la parola fine sulle trattative in entrata in Premier League. Una deadline che, tuttavia, coinvolge anche gli affari in uscita: tanti club, infatti, sono disposti a cedere solo in caso di sostituti certi. Ancora tante le situazioni da chiarire, molte delle quali riguardano anche club italiani.



UNITED-ITALIA, QUANTI AFFARI - In primo piano c'è, inevitabilmente, il futuro di Romelu Lukaku. Un vero tormentone estivo, che per settimane ha accompagnato le giornate dei tifosi interisti, prima di un clamoroso e prepotente inserimento della Juve. I bianconeri, al momento, sono in vantaggio, grazie al possibile scambio (con conguaglio in favore della Juve) con Paulo Dybala. L'argentino è sbarcato oggi a Torino, di rientro dalle vacanze post-Coppa America e nelle prossime ore è in programma il faccia a faccia con Sarri, che sancirà la decisione definitiva in merito al futuro dell'ex Palermo. Restando a Manchester, ancora tutto da scrivere il futuro di Paul Pogba. Sul francese rimane l'interesse di Juve e Real Madrid, con i Red Devils che si sono già cautelati in caso di addio del francese, trovando l'accordo con la Lazio per Milinkovic-Savic.



CITY, PIACE CANCELO - In casa Manchester City, invece, è ancora incerto il futuro di Leroy Sané. Sul giocatore è forte l'interessamento del Bayern Monaco, anche se l'accordo tra i club non c'è ancora. I Citizens, infatti, chiedono una cifra vicina ai 100 milioni, mentre i tedeschi non si spingono sopra i 90. Guardiola, in caso di cessione del tedesco, avrebbe individuato in Oyarzabal il sostituto ideale. Movimenti in vista anche in difesa: il City continua ad insistere per Cancelo, che potrebbe rientrare in uno scambio con Danilo. Da definire, infine, il futuro di Maguire, difensore del Leicester. Le Foxes valutano il giocatore intorno ai 90 milioni di euro: lo United è in vantaggio, ma i Citizens non mollano.



DA ERIKSEN A KHEDIRA - In conclusione, ecco alcune situazioni in uscita da chiarire. Il Tottenham non ha ancora deciso il futuro di Christian Eriksen, seguito soprattutto dal Real Madrid. In caso di cessione del danese, gli Spurs virerebbero su Giovani Lo Celso del Betis Siviglia. L'Arsenal, invece, aspetta di definire la situazione di Laurent Koscielny, capitano, che chiede la cessione. I Gunners, in entrata, valutano infine il colpo Sami Khedira.