Il Liverpool scende in campo stasera per il recupero della 18esima giornata di Premier League. Di fronte c’è il West Ham di David Moyes, ex allenatore dell’Everton (rivali cittadini dei Reds). La squadra di Jurgen Klopp è in vetta alla classifica del campionato inglese con 67 punti, a +16 sul Manchester City e +19 sul Leicester in attesa del recupero di questa sera. Coi tre punti, il Liverpool si porterebbe addirittura a +19 sul Manchester City dopo 24 giornate di Premier. Un vantaggio importantissimo in vista della vittoria finale del titolo.