In attesa del big match tra Arsenal e Manchester United, in programma a Emirates alle 17.30, prosegue il 30esimo turno di Premier League con due gare. Alle 13, il Liverpool di Jurgen Klopp prova a tenere il passo del Manchester City (3-1 ieri al Watford) e a tornare a -1 nella sfida ad Anfield Road contro il Burnely, reduce da due sconfitte di fila contro Newcastle e Crystal Palace. I Reds hanno vinto solo una delle ultime tre sfide di campionato, scivolando alle spalle dei Citizens. Alle 15.05 torna in campo il Chelsea di Sarri, che dopo aver messo una seria ipoteca sul passo ai quarti di Europa League con il 3-0 casalingo contro la Dinamo Kiev, affronta il Wolverhampton a Stamford Bridge. I Blues sperano di prolungare la serie di vittoria (ora a due) ed effettuare il doppio sorpasso su Arsenal e Manchester United per tornare momentaneamente al quarto posto, sfruttando lo scontro diretto tra le due rivali.