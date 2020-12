Dopo le gare di venerdì e di ieri, si conclude oggi con cinque partite laApreil, vera sorpresa di questa prima parte di stagione in Inghilterra, che ospita il derelittoultimo con un solo punto e dieci sconfitte: i Saints possono portarsi tra le primissime, permanendo in zona Champions.tocca aldi Josè Mourinho, che vuole mantenere il primo posto nella non semplice trasferta di Londra, contro ildi Roy Hodgson, fermo a metà classifica.l'altra capolista, ildi Jurgen Klopp, va sempre a Londra, sul campo delin risalita dopo un inizio complicato.due sfide: ilvuole mantenersi nella parte alta della classifica nell'impegno casalingo contro l'altalenantementre lquindicesimo con soli 13 punti e a secco da quattro gare, con tre ko e un pari, ospita unin grande difficoltà.