Dopo l'anticipo di ieri, continua oggi con sette partite la 21esima giornata di Premier League. Apre alle 13.30 la capolista Arsenal di Mikel Arteta, che con una partita in meno vuole conservare i 5 punti di vantaggio sul City e centrare la 17esima vittoria su 20 gare: di fronte però a Goodison Park c'è il ferito Everton del nuovo tecnico Sean Dyche, dopo l'addio di Frankie Lampard, che è penultimo a -2 dalla salvezza e arriva da tre ko di fila. Alle 16 cinque sfide: il Man United vuole tornare alla vittoria dopo due gare per mantenere il quarto posto e la zona Champions, ospitando a Old Trafford il Crystal Palace di Patrick Vieira, che non vince da quattro partite. Il Liverpool, a secco da tre gare e a -7 dall'Europa, è ospite sul campo del Wolverhampton terzultimo, mentre il Brighton di Roberto De Zerbi, sesto a -5 dal Tottenham, riceve il Bournemouth terzultimo. L'Aston Villa vuole continuare il trend positivo in casa contro il Leicester, che non vince da 5 gare ed è ripiombato nella lotta per non retrocedere, mentre il Brentford, ottavo e ancora speranzoso nell'Europa, riceve il Southampton penultimo. Alle 18.30 chiude il Newcastle, che ospita il West Ham a St. James Park: Howe e i suoi per mantenere il terzo posto e proseguire con l'imbattibilità, Moyes invece per mettersi al riparo da brutte sorprese.