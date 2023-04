Dopo le due settimane di sosta per le Nazionali e le gare di sabato, in attesa del Monday Night tra Tottenham ed Everton, continua oggi con due partite la 29esima giornata di Premier League. Apre alle 15 il West Ham, che riceve il Southampton in una delicatissima sfida salvezza tra la terzultima e l'ultima della classifica, distaccate di un punto. Alle 17.30 poi a St. James' Park va in scena il match clou: il Newcastle di Eddie Howe riceve il Manchester United di Erik ten Hag, in un match che vale la Champions. I Magpies, reduci da due vittorie di fila, sono quinti a quota 47 punti, -3 dai Red Devils, terzi a 50 ma senza successi da due gare.