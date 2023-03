C'è la firma, grande, di Armand Laurienté sulla vittoria del Sassuolo all'Olimpico, contro la Roma, di domenica sera. Una doppietta che ha regalato alla squadra di Dionisi una notte da ricordare e ai tanti estimatori dell'esterno francese molte conferme. Capacità di saltare l'uomo e anche di segnare, due doti non comuni nel mondo del calcio, che sono le caratteristiche migliori dell'ex Lorient. Che in Serie A poteva arrivare qualche mese prima di trasferirsi in neroverde e che per il futuro ha già tanti estimatori...