Tempo di verdetti finali anche in: dopo la vittoria del titolo da parte del City e le tre retrocessioni ufficiali, si delinea anche lo scenario per le coppe europee, con le gare mancanti. In scena oggi due partite, importanti in ottica Champions ed Europa League. Aprela sfida tra l'di Deane l'di Carlorinviato per i tanti casi di Covid tra gli uomini di Birmingham: i padroni di casa hanno ancora una piccola speranza di raggiungere l'Europa, distante 8 punti, ma hanno vinto una sola gara nelle ultime cinque; gli ospiti invece con i tre punti si porterebbero al sesto posto, in piena zona Europa League, a meno sei dalla Champions con tre partite da giocare. Sfida nella sfida quella tra i due bomber inglesi Watkins e Calvert-Lewin, 13 e 16 gol finora.tocca poi al big match di Old Trafford tra ildi Ole Gunnare ildi Jurgenrecupero della 34esima giornata rinviato in seguito alle proteste dei tifosi dei Red Devils per la creazione della Superlega: i padroni di casa sono già aritmeticamente in Champions League ma vogliono blindare il secondo posto, mentre i Reds, in serie positiva da sette gare, inseguono la Champions, che con una vittoria sarebbe distante quattro punti, con una gara in meno. Salah, 20 gol finora, sfida Bruno Fernandes, fermo a 17.