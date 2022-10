Non si ferma nemmeno la Premier League, con il programma del dodicesimo turno, in scena nell'infrasettimanale, che parte oggi con due sfide. Alle 20.30 De Zerbi cerca la prima vittoria alla guida del Brighton, dopo il pari contro il Liverpool e le due sconfitte contro Tottenham e Brentford: l'obiettivo è riavvicinarsi alla zona Europa, nel match casalingo contro il Nottingham Forest, ultimo a quota 5 punti. Chiude in serata, alle 21.15, il match tra Crystal Palace e Wolves: i non uni inizio di stagione indimenticabile per i due club, con gli ospiti a -1 dai padroni di casa.



