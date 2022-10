Continua a tenere banco la questione della cessione della. Ieri Francesco, presunto intermediario del gruppo Al Thani, ha affermato di aver depositato i soldi necessari per l'acquisto del club. L'avvocato Antonio Romei, ex braccio destro di Ferrero, sembra però di un altro avviso. Prima il numero due di Corte Lambruschini ha richiamato alla poca mediaticità delle operazioni di acquisto e cessione di una società: 'Anche noi, e parlo a nome del CdA, ripetiamo sempre lo stesso ritornello. Siamo solamente degli spettatori di questa vicenda.. Sembra la trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto”. Quando una trattativa per sua natura ha bisogno di. Le voci possono creare problemi e disturbi. Il silenzio è d’oro, che si lascino lavorare i professionisti. Parlo da avvocato, in linea generale".Poi, ha liquidato con una battuta riportata da Il Secolo XIX la domanda inerente al presunto imminente passaggio: "Il CdA non svolge nessun ruolo in nessuna trattativa, nemmeno in questa. Deve essere tenuto sempre bene a mente.. Per la seconda volta… l’ho già fatto lo scorso maggio dopo la salvezza"