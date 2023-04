In questo martedì di calcio internazionale, la Premier League scende in campo con la 33ª giornata. Tre sfide, partendo alle 20.30 con Wolverhampton-Crystal Palace. I Wolves hanno l’opportunità di raggiungere gli ospiti in classifica ed allungare, sempre più sulla zona retrocessione.



Alle 20.45, l’Aston Villa – di scena con il Fulham - ha l'opportunità di continuare la sua splendida seconda parte di stagione ed accorciare sulla zona Champions League, superando, contemporaneamente, un Tottenham in difficoltà.



Alle 21, incontro fondamentale in chiave salvezza tra Leeds e Leicester. Un solo punto di distanza tra le due formazioni, chiamate a centrare un successo che le trascinerebbe, al momento, fuori dalla zona retrocessione.