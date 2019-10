Nella nona di giornata di Premier League va in scena il big match tra Manchester United e la capolista Liverpool. I Reds marciano al ritmo di 8 vittorie in 8 gare, 20 gol fatti e appena 6 subiti e ben 15 punti di vantaggio sui Red Devils che, invece, vanno a rilento. La squadra di Solskjaer non vince da 3 gare, la panchina trema e, proprio questa sfida, potrebbe servire per un deciso cambio di marcia in campionato. Per gli analisti, si legge in una nota, il Liverpool ha tutte le carte in regola per espugnare l’Old Trafford e infatti parte nettamente favorito, a 1.67, il successo dei padroni di casa è a 4.75 mentre il pareggio si gioca a 4.00. Scommettitori allineati ai pronostici, il 92% ha scelto la vittoria degli uomini di Klopp. Nel Manchester United, finora, i più pericolosi sono stati Rashford e James, autori di 3 reti, il gol del primo associato alla vittoria dello United è a 9.00, si sale a 13.00 per la vittoria dei padroni di casa combinata al gol di James. I Reds, possono fare affidamento sul tridente delle meraviglie composto da Manè (5 reti), Salah (4 gol e 3 assist) e Firmino (3 reti e 3 assist). La rete ai padroni di casa sembra scontata, a 1.10, con Salah mattatore: la doppietta dell’egiziano è proposta a 8.00. I bookmaker si aspettano comunque una gara ricca di spettacolo e gol, l’Over 2.50 è a 1.70, stessa quota per il Gol.