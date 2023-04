Nuovo caso in Inghilterra:. A lanciare l'indiscrezione è The Athletic, ci sarebbero numerose mail partite da esponenti di Whitehall verso i maggiori dirigenti della Premier League che avevano deciso di bloccare l'affare fino all'ottobre del 2021, nonostante nel giugno del 2020 alcuni funzionari del governo avessero deciso di nominare una figura di loro fiducia per seguire l'iter decisionale della Premier. Il semaforo verde per PIF e i suoi soci è arrivato dopo che il fondo stesso ha assicurato di essere completamente autonomo rispetto al governo saudita, posizione che fin da subito ha generato dubbi sull'operazione.- The Athletic pubblica il testo di alcune mail, provenienti dai funzionari del governo, di cui è entrato in possesso: "Questa lettera cerca di. Nelle prossime settimane, la Premier League deciderà sull’offerta da 300 milioni di sterline del Public Investment Fund (PIF) per l’acquisto del Newcastle United FC. Il calcio è prestigioso nel Golfo e popolare tra la popolazione giovanile dell’Arabia Saudita. Il processo decisionale della PL è indipendente dal governo e questo è stato sottolineato al Parlamento dai ministri del DCMS (Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport, ndr). Pur rispettando l’indipendenza del PL…(il principale consigliere strategico di Johnson, ndr)".- Le mail gettano nuove ombre sulla vicenda, nonostante le dichiarazioni arrivate dalla Premier League di una assoluta indipendenza nelle proprie decisioni. Il Times riporta - su indicazione di una fonte molto vicina alla trattativa - come l'allora presidente della Premiersia stato avvicinata dal ministro, del Dipartimento per il commercio internazionale, che lo ha sollecitato a dare il via libera all’acquisizione: "Gary Hoffman è stato contattato dal Governo, ma era fermamente convinto che l’acquisizione da parte dei sauditi non potesse andare a buon fine così come stavano le cose". Il Times, inoltre, ha appreso che una richiesta di divulgare informazioni su incontri e comunicazioni tra Grimstone e Hoffman è stata respinta dal governo il mese scorso sulla base del fatto che "le informazioni, se divulgate, danneggerebbero le relazioni del Regno Unito con un altro Stato – l’Arabia Saudita – e minerebbero la fiducia che il Governo vanta nei confronti degli altri Stati".