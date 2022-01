La Federcalcio inglese sta indagando in merito a segnalazioni di attività di scommesse sospette sull'assegnazione di un cartellino giallo a un giocatore dell'Arsenal durante una partita di Premier League in questa stagione. Secondo quanto pubblicato su The Athletic e riportato da Ansa, i bookmaker dopo il match avrebbero avvertito la Fa di una serie insolita di scommesse e l'organo di governo del calcio inglese sta approfondendo il caso, sebbene in questa fase non sia stata intrapresa un'indagine formale. Un portavoce della Fa ha dichiarato: «La federazione è a conoscenza della questione e la sta esaminando», mentre l'Arsenal ha rifiutato di commentare. Le scommesse "spot consentono di puntare su dettagli specifici delle partite, dal fatto che un giocatore riceverà un cartellino giallo fino al numero di calci d'angolo. Sebbene i bookmaker offrano quote su tale risultato prima di una partita, i mercati rimangono attivi anche durante il suo svolgersi. La società di analisi dei dati Sportradar ha rivelato che fino al 90% delle attività sospette sui mercati del gioco d'azzardo sportivo si verifica durante le scommesse in-game. Sebbene la pratica del match-fixing sia stata a lungo motivo di preoccupazione nello sport britannico, raramente è stata confermata ai massimi livelli delle competizioni professionistiche.