(ovvero gli sponsor di maglia).. Un livello economico mai raggiunto nella storia delle sponsorizzazioni calcistiche inglesi. I “main sponsor” hanno generato ricavi per 411,3 milioni di euro, gli “sleeve” (sponsor di manica) circa 124 milioni.rispetto solo ad un anno fa. Anche in Inghilterra le sponsorizzazioni di maglia si confermano un investimento strategico, oltre che ricco di opportunità di visibilità per le aziende che scelgono questa tipologia di pubblicità., che si affida, da diversi anni, al marchio Etihad Airways (57,1 milioni di euro su base annua). A questo budget bisogna aggiungere i 13,71 milioni dello “sleeve” Nexen Tire, per un totale di 70,8 milioni. Se consideriamo però la sommatoria dei due format tipo (main sponsor+sleeve), il primato, in termini assoluti, spetta ai “cugini” del ManUtd, grazie al main TeamViewer (53,7 milioni) e allo sleeve DXC Technology (22,85 milioni). Complessivamente, quest’anno, i Red Devils potranno contare su oltre 76,5 milioni di euro., che incasserà 45,7 milioni di euro dal colosso di telefonia mobile Three (“3”). I restanti 22,85 milioni sono collegati allo sleeve WhaleFin (piattaforma dedicata al mondo crypto), per un totale di 68,55 milioni di euro.per 45,7 milioni. Accanto all’istituto finanziario internazionale troviamo Expedia (sleeve), con un contratto molto articolato (oltre 17 milioni su base annua): per un totale di 62,7 mln. Arsenal e Tottenham Hotspur, appena sotto (per complessivi 57,1 milioni a testa), si affidano, rispettivamente, ai binomi Emirates-Visit Rwanda e AIA-Cinch.(proveniente dalla Football Championship torna nella massima serie dopo 23 anni). Fanalino di coda per Fulham e Bournemouth entrambi fermi (sommando i ricavi del main a quelli dello sleeve) a 5,14 milioni di euro.(Dafabet, Hollywood Bet, Stake.com, W88, Sbotop, Fun88, Sportsbet.io e Betway). Investono su piccoli club (come dimensione territoriale) o su brand dal blasone storico (come il West Ham, il Leeds United, il Newcastle Utd o ancora il Fulham). Il “gambling” copre il 40% degli investimenti in sponsorship.. In terza posizione le compagnie di trasporto aereo (10%): Etihad firma la maglia e lo stadio dei Citizens; Emirates la divisa e l’impianto dei Gunners. Seguono le piattaforme online di vendita auto (10%), le tlc (5%), l’online trading (5%) e la tecnologia (5%). Questi ultimi 3 settori con un solo club a testa: Three (Chelsea), FBS (Leicester City) e TeamViewer (Manchester United).