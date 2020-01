Si gioca all'Hotspur Stadium, ma in quota è come se il Tottenham scendesse in campo lontano da casa. Contro il Liverpool, nella partita clou di Premier in programma sabato pomeriggio, Mourinho e i suoi cercano una vittoria che manca dal 2017, a cui sono seguiti un pareggio e quattro ko di fila. Per gli analisti sarà dura anche stavolta, visto l'«1» offerto a 4 volte la posta; una valutazione pesante in parte dovuta al rendimento degli Hotspurs (che hanno vinto una sola delle ultime cinque partite disputate) e in parte all'assenza di uomini chiave come Harry Kane. Quasi alla stessa offerta (4,10) il segno «X», con i Reds che invece viaggiano agevolmente a 1,73. È un periodo particolarmente propizio per la squadra di Klopp, che nelle cinque partite giocate dal 21 dicembre a oggi (tra Mondiale per club, Premier e Fa Cup) ha sempre vinto senza subire neanche una rete. Riuscirsi anche stavolta pagherebbe 3,20, anche se il tabellone protende per il Goal (la scommessa su entrambe le squadre a segno), favorito a 1,80. Il Liverpool ha preso il largo anche nelle scommesse sulla squadra che vincerà il campionato: con 13 punti di vantaggio sul secondo posto del Leicester, il titolo è blindato a 1,05. Più ambizioso è invece il traguardo del Triplete, quotato a 40,00, secondo Agipronews.