Il Tottenham cercherà l’aggancio in classifica, il Liverpool proverà la fuga. Big match a White Hart Lane nella quinta giornata di Premier League. Gli Spurs sono rimasti fermi a 9 punti dopo il ko dello scorso turno, i Reds invece sono in vetta a quota 12. La squadra di Klopp non vince a Londra dal 2014, ma fino a qui è stata la formazione più convincente vista in campionato, assieme al Chelsea: nell’analisi della partita elaborata da Microgame i Reds riusciranno a superare lo scoglio del fattore campo e sono visti come favoriti, a 2,30. Sale a 3,50 la quota del pareggio (arrivato tre volte nelle ultime sei sfide), mentre il successo del Tottenham è valutato 2,90. Con 9 gol segnati in partite, entrambe hanno una media di 2,5 reti a gara: i bookmaker vedono un match da Over, quindi con almeno tre reti complessive, opzione da 1,60. Quanto al goleador più probabile, i quotisti credono che sia giunta l’ora per Mohamed Salah di terminare il suo digiuno: una rete dell’egiziano vale 1,90, ma ha grandi chance di andare in gol anche Sadio Manè, capocannoniere della Premier con 4 marcature stagionali. Il suo quinto centro viaggia a 2,80.