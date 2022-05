Scene da antologia in quel di Londra: il West Ham era sul 2-0 grazie alla doppietta di Bowen, il Manchester Citi è riuscito a rimontare sul 2-2: rigore per la squadra di Guardiola nel finale, sul dischetto va Mahrez che però fallisce l'occasione di ipotecare il titolo. La gara finisce in parità, e così il Liverpool, vincendo martedì a Southampton, ha la possibilità di portarsi a -1 con 90 minuti ancora da giocare.



APLOMB - L'errore di Mahrez ha evidentemente fatto felice David Moyes, ex allenatore del Manchester United e ora manager degli Hammers, che senza tanti complimenti ha fatto in direzione di Guardiola il gesto dell'ombrello.