Premio Stampa Estera: tra Sinner e Buffon c'è anche Lukaku

18 minuti fa



]I corrispondenti della Stampa Estera, in quest’anno fresco di successi sportivi per l’Italia, hanno votato i migliori atleti del 2023, e nei prossimi giorni consegneranno loro i rispettivi premi:



Il Premio Atleta dell’Anno va al tennista Jannik Sinner, il primo italiano in finale alle ATP Finals e trascinatore dell’Italia in Coppa Davis. Durante il 2023 Jannik Sinner ha vinto il suo primo Maters 1000 scrivendo un pezzo di storia del tennis italiano e ha raggiunto il best ranking ATP al n°4. A lui va anche il merito di aver conquistato 61 successi in stagione, e di aver battuto Djokovic, Rune, Alcaraz e Medvedev. Il Premio Atleta Straniero in Italia va a Romelu Lukaku perché " si distingue per la sua abilità per fare gol e la forza fisica durante la stagione calcistica del 2023". Il Premio Sportivo per la Carriera dell’Associazione della Stampa Estera va a Gianluigi Buffon. Fra i vincitori del passato, ricordiamo grandi nomi come Debora Compagnoni, Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane e Dino Zoff, Roberto Mancini, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimović, Victor Osimhen, Marcell Jacobs.