Il presidente dell’Angers, Said Chabane, ha concesso un'intervista a a RTL in Francia in cui ha parlato del futuro di Azzedine Ounahi, obiettivo di mercato di Napoli e Inter fra le altre: “Abbiamo offerte da ogni parte: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Il nostro augurio è quello di trovare un accordo a gennaio, ma restando all’Angers fino al termine della stagione”.