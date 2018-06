L'affare tra Nicolas Gonzalez e l'Inter è in continua evoluzione. Cristian Malaspina, presidente dell’Argentinos Juniors, club dove milita il fantasista classe '98, ha parlato a FC Internews del futuro del giocatore:



In Italia si dice che l’affare sia concluso. Con il vostro giocatore che presto prenderà un volo per il Bel Paese…

"Sappiamo che c’è un interesse. Ma la verità è che a noi non è ancora arrivata alcuna proposta formale da nessuna società della Serie A. Ci sono poi altri club in Europa interessati al suo ingaggio. Quindi sicuramente non siamo in una fase così avanzate come sostengono da voi".



Se le dico Inter, Sassuolo e Cagliari cosa dice?

"Le ripeto che noi siamo a conoscenza di un interesse sul nostro tesserato proveniente dall’Italia. Tutto qui. Davvero non c’è nulla di ufficiale".



Quali sono le altre squadre che vorrebbero mettere sotto contratto Gonzalez?

"Non le dico il nome della squadra perché con loro in realtà la trattativa è veramente in fase avanzata. Posso svelarle la Nazione. Si tratta di un top club tedesco".



Sono loro i favoriti attualmente per prendere Nicolas?

"Diciamo che con loro la negoziazione è più avanti rispetto a quella con le società italiane".



Quanto costa il giocatore?

"Preferisco non espormi sulle cifre e mantenere la riservatezza. Il calciatore comunque è un crack. È il motivo per cui in molti del Vecchio Continente lo cercano. E aggiungo che se non dovesse arrivare un’offerta consona non ci sono problemi. Rimarrà un altro anno in Argentina, dove tra l’altro ha già iniziato la preparazione per la nuova stagione".



Quando però pensa si possa concludere eventualmente l’affare?

"Dovrebbe chiederlo ai club interessati a Nico. Già oggi, con la stagione già iniziata, è più difficile prenderlo rispetto a quando non lo era. E le stesse squadre che lo volevano, sapevano perfettamente questa cosa che le sto raccontando".



Lei però è ancora in Russia, quindi immagino che dovrebbe andare in Italia o in Germania, durante o alla fine del Mondiale per concludere l’affare…

"A dire il vero sono stato in Germania già a gennaio. Vediamo che succede…"