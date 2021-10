Beppe, presidente dell', parla a CN24, commentando le tante polemiche sui procuratori: "Il vertice di ieri dell’Assoagenti? È stata una assemblea per cambiare il consiglio e votare poi il presidente, non c’erano particolari motivi per decidere di cambiare o meno il nostro lavoro.Il calciomercato non è cambiato parecchio, i parametri zero c’erano ieri e ci saranno sempre:. Mi dispiace che venga cavalcata una cosa che la gente non sente: quanti giocatori sono andati via a scadenza di contratto dall’Udinese ad esempio? Zero. Se ne va via uno, è perché il club ha ritenuto giusto non fargli un nuovo contratto.C’è un giocatore famosissimo a cui hanno offerto 180 milioni di euro ed il club non ha voluto cederlo, e ora andrà via a parametro zero: la colpa è del club o dell’agente? In questo momento è meglio avere un contratto lungo e non andare a scadenza.Le commissioni faraoniche? I Mendes e i Raiola non sono agenti, sono aziende. Noi come agenti italiani vorremmo fare una tavola rotonda con FIGC, la Lega Serie A ed i club per definire tanti aspetti, ma non ci è stato mai permesso. Io accetto gli attacchi da tutti, ma devono esserci le motivazioni. Sono anni che ripeto tante cose:Se devono esserci dei paletti, siamo disposti a parlarne e a chiarire le cose: noi vogliamo un sistema sano. Noi agenti siamo persone serie, e lavoriamo altrettanto seriamente".