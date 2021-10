ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista die voglio vedere come si incastra questa partita., non lo vedete il carattere della squadra e come rimontano le partite?, farebbe bene in qualsiasi squadra e contro qualsiasi avversario.Io divido i leader in due categorie: i bla bla bla e quelli che dimostrano ogni giorno. Nicolò è tra i secondi"., ma dopo un successo è giusto far entrare un po' d'aria nuova nello spogliatoio e vedere qualche faccia diversa. La partenza di Lukaku haNel calcio fanno presto a buttarti giù, io ne so qualcosa. Per lo scudetto lotterà fino alla fine., sono velocissimi a ribaltare l'azione con gli esterni. Ma l'Inter è più forte, sia chiaro".