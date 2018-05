Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato ad As a poche ore dalla finale di Europa League contro il Marsiglia e ha detto la sua anche sul futuro dell'attaccante classe '91 Antoine Griezmann: "Per quanto mi riguarda, è e resta un nostro calciatore, non ho nient'altro da dire". Il francese è sotto contratto fino a giugno 2021, ma può liberarsi attraverso il pagamento della clausola da 100 milioni di euro. In questi ultimi giorni, i colchoneros hanno presentato una maxi-offerta per restare.