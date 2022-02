Enrique Cerezo conferma Simeone a oltranza: il numero uno dell'Atletico Madrid ha parlato a poche ore dal match di stasera in Champions League per rinnovare la fiducia al suo allenatore, pur in un momento non esaltante:



"Simeone resterà con noi finché vorrà. Questo è tutto. Dubito che qualcuno avrebbe ottenuto quello che ha ottenuto lui in questi dieci anni all'Atletico. Lo spogliatoio e la società sono con lui".