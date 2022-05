Robert Lewandowski via dal Bayern Monaco? Herbert Hainer, presidente dei bavaresi, ne ha parlato a Sport1, mandando un messaggio molto chiaro: "Ha un contratto fino al 2023 e giocherà con noi fino ad allora. Non c'è nessun sostituto per Robert, quindi presumo che adempirà al contratto. Quando si firma un contratto, non si può parlare di 'forzare' qualcuno ad adempierlo…"



RINNOVO - "Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic gli hanno fatto un'offerta per una proroga. Apparentemente non è stata accettata".