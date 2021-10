Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, è intervenuto sulla delicata situazione di Lucas Hernandez e le sue vicende processuali: "Prima di tutto, queste sono cose private, non voglio nemmeno giudicarle. È una vostra supposizione che sia in prigione per sei mesi. Nessuno sta dicendo questo. Adesso andrà lì (in Spagna, ndr), sarà ascoltato, poi si vedrà. Certo, il Bayern lo supporta. L'ho vissuta abbastanza normalmente e non ho notato alcun effetto negativo. Se non l'avessi letto sul giornale, non gli avrei chiesto come stesse. Lucas si è allenato bene e fa parte dei miei piani per entrambe le prossime partite. E se sta bene, le giocherà anche tutte e due".