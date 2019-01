Continua la battaglia di mercato tra Inter e Napoli per Augustin Almendra, centrocampista del Boca Juniors e ritenuto uno dei migliori prodotti del calcio argentino degli ultimi anni. A fare il punto sul futuro del classe 2000 è stato Daniel Angelici, presidente degli Xeneizes, a Olé: "L'Inter ci ha presentato un'offerta e lo lascerebbe due anni qui al Boca, possiamo parlarne. Al Napoli, invece, ho detto che non abbiamo intenzione di vendere il giocatore".



C'È LA CLAUSOLA - "Almendra ha appena rinnovato il suo contratto e ha una clausola rescissoria da 30 milioni e lo aspettiamo dopo il Sudamericano. Non abbiamo necessità di vendere, lui è un 2000, a breve compirà 19 anni".