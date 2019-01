L’Inter ci prova per Almendra, talento del Boca Juniors seguito anche dal Napoli. Come scrive Tuttosport, i nerazzurri hanno offerto 15 milioni di euro per il classe 2000, bloccandolo ora e lasciandolo agli Xeneizes fino al 31 dicembre 2019. Almendra, in patria, è considerato il 'nuovo Riquelme'.