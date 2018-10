Stephane Martin, presidente del Bordeaux, elogia Yannick Karamoh ai microfoni di RMC Sports: “Con l'eccezione di Thomas Basic che non ha avuto molto spazio, gli altri giocano molto, specialmente Sergi Palencia che fa quasi tutte le partite. Siamo soddisfatti, abbiamo scelto bene con Samuel Kalu e Andres Cornelius che abbiamo visto nelle ultime partite come dia un gran contributo anche se non ha ancora segnato. Jimmy Briand è un valore sicuro soprattutto per lo spogliatoio. Infine, c'è anche Yann Karamoh che non ha ancora giocato molto, ma in soli 162 minuti ha segnato due gol”.