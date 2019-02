Intervistato dalla BBC il presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, ha parlato del caso relativo al pagamento (o meno) del cartellino di Emiliano Sala al Nantes. L'attaccante è infatti tragicamente scomparso durante il viaggio in aereo che avrebbe dovuto portarlo in Inghilterra a trasferimento già avvenuto fra i club.



SOLO SE... - "Se contrattualmente obbligati, ovviamente pagheremo. Siamo un club d'onore. Se non siamo obbligati allora da presidente e guardiano degli interessi di questo club dobbiamo esaminare e mantenere la nostra posizione. Questo è quello che stiamo facendo. Non siamo ancora d'accordo, dati gli eventi straordinari che hanno avuto luogo e le tragiche circostanze. Ma non stiamo facendo affermazioni positive o negative. Vogliamo semplicemente capire".