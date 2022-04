Intervistato da Radio Rai il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha commentato così la vittoria sul Napoli e il ruolo di Pinamonti.



PINAMONTI - "Ieri Marotta ci ha fatto i complimenti, ci ha detto ‘grande Pinamonti’. Speriamo che venga studiato il meglio per lui, è quello che mi interessa di più. Le qualità le ha sempre avute, quest’anno ha trovato continuità ma ha ancora margine perché è un ragazzo di 22 anni. Per noi è fondamentale visto che acquistiamo dei prospetti da altre squadre e ci concentriamo su cosa si può migliorare. Ritengo che Andrea possa diventare un giocatore importante".



MERCATO - "I numeri ci impongono di fare un certo tipo di politica, non ci possiamo permettere giocatori di grandi club e siamo già proiettati ai costi dell’anno prossimo. Più della metà degli stranieri in Italia non hanno senso perché tarpano le ali ai nostri talenti".



GIOVANI - "Nella mente so di avere dei giovani che saranno il nostro futuro e spero di vederli debuttare quest’anno".



ITALIANI - "Il mio sogno? Che si obbligasse ogni società a giocare con 5 giocatori italiani. Altrimenti non possiamo lamentarci che i risultati non arrivano con la Nazionale".