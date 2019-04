Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del passaggio di Hamed Junior Traorè alla Fiorenfina. Il contratto non è ancora stato depositato, nonostante l’ufficialità, e la società viola vorrebbe effettuare analisi cardiologiche più approfondite: “Sono rimasto a bocca aperta nel vedere la maturità con la quale questo ragazzo del 2000 ha dribblato alcune voci assurde, false, cattive sul suo stato di salute. Traorè non ha problemi come dimostrano gli esami a cui è stato sottoposto e lo sta confermando sul campo disputando grandi partite. Se la Fiorentina dovesse fare un passo indietro ci sono cinque top-club pronti a ingaggiarlo. Per noi rimetterlo sul mercato sarebbe solo un vantaggio dal punto di vista economico. Decideremo presto come comportarci nella gestione di Traorè”.