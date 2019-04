Il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del consiglio federale ha parlato della scelta dei club di non riproporre per la prossima stagione il campionato durante le festività: "Niente boxing day nel prossimo campionato di Serie A? Ho sempre ritenuto che giocare durante il periodo natalizio fosse l'occasione migliore per far vivere alle famiglie delle giornate di festa. Ma ho capito che ci sono diverse istanze: i tifosi voglio vivere l'evento mentre la parte tecnica e organizzativa ha una posizione differente. La Lega nella sua autonomia ha fatto questa scelta, noi ne prendiamo atto".



SUI PLAYOFF B COL VAR - "La Figc ha dato il via libera alla Var in Serie B per le semifinali e la finale dei playoff di questa stagione, con la possibilità di estenderla anche ai turni precedenti dei playoff e ai playout. Dobbiamo valutare con Uefa e Fifa la possibilità di una sperimentazione off-line per tutta l'andata della prossima stagione e riservarci la definitiva introduzione nel girone di ritorno"