Intervistato da RMC Sport, il presidente del Lille Olivier Letang ha fatto il punto sul futuro del tecnico Christophe Galtier, che nei giorni scorsi ha manifestato il desiderio di lasciare il club campione di Francia: "Sono costantemente al lavoro per individuare il nostro prossimo allenatore, ma al momento lui resta sotto contratto con noi e io ho il dovere di fare gli interessi del Lille. Sono stato informato a posteriori dei contatti con il Lione, mentre non ce n'è stato alcuno col Nizza, a dispetto di quello che si legge".



Letang ha aggiunto: "Io mi auguro ancora di poter trattenere Galtier, che ha un anno di contratto, ma qualora un altro club volesse aprire una trattativa dovrà preventivamente parlarne con noi. L'obiettivo non è di bloccare Christophe, che resta la nostra prima scelta, ma di trovare una soluzione che accontenti tutti".