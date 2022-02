Il presidente del Penarol, Ignacio Ruglio, ha parlato ai microfoni di Sport890 di Agustin Alvarez, che nel mercato di gennaio è stato vicinissimo alla firma per giugno con la Fiorentina:



"Agustin deve stare tranquillo, anche se mi rendo conto che sia più facile dirlo. A gennaio è stato vicino a trasferirsi in un'altra società, mancava solo una firma per cambiare la sua vita ma non è successo. Il ragazzo è giovane, può crollare da un momento all'altro. Il nostro compito è cercare di aiutarlo a risolvere le problematiche di questo periodo il prima possibile. Ci mettiamo nei suoi panni come fosse nostro figlio, il Penarol lo supporterà".