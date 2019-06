Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di ParmaLive.com per commentare alcune voci di calciomercato: "Brugman? Sappiamo che interessa, ma al momento di concreto non c'è nulla di che".



SULLE ALTRE TRATTATIVE CON IL PARMA (BRUGMAN, KANOUTE', SCAVONE, BRUNORI E GALANO) - "E' vero, anche perché i nostri rapporti con il Parma sono ottimi. Ci sono degli interessi reciproci su svariati calciatori, così come diceva lei. Il calciomercato però è appena iniziato, vedremo nei prossimi giorni. Siamo rimasti che la prossima settimana dovremmo incontrarci con il Parma per provare a buttare sul tavolo queste idee. Staremo a vedere".