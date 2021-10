Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato ai mircofoni di Radio Sportiva di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 convocato in nazionale Under 21 e finito nel mirino di Inter, Milan e Juve



VIA A GENNAIO? - "La cosa strana è che siamo risuciti a prenderlo. C'erano tante squadre importanti su di lui, ma il momento ci ha favorito. Incedibile a gennaio? Ogni giorno ascoltiamo chiamate e messaggi, la nostra disponibilità è grandissima. Ragazzo serio, normale sia ambito ma deve ancora crescere e completarsi e a Pisa sta bene. Certo, prima o poi dovremo considerare l'interesse di altri club".