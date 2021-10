Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, parla di Lorenzo Lucca, gioiello del club toscano capolista in B: “Se ce lo stanno chiedendo in tanti? No. Tante situazioni sono create dai media che spesso in maniera precipitosa giudicano troppo negativamente una scelta e poi successivamente la estremizzano in maniera positiva. Lucca è un calciatore forte con caratteristiche uniche, ha la fortuna di giocare in una squadra come il Pisa ed essere allenato da un tecnico come Luca D’Angelo. Vedremo poi con il tempo se meriterà una categoria diversa dalla nostra” le sue parole a Tuttopisa.com.