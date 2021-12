Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, è intervenuto a Radio Sportiva: "Nelle prime 4 partite abbiamo sempre vinto poi, c'è stata una piccola flessione dopo la trasferta di Crotone anche per alcune circostanze casuali. Poi ci siamo ripresi e abbiamo vinto molte partite, tante meritatamente. Non ci aspettavamo una performance così positiva all'inizio, ma oggi abbiamo più fiducia e stiamo facendo quello che ci aspettavamo ogni domenica".



PROSPETTIVE - "Con l'arrivo di Alex Knaster abbiamo proseguito il percorso disegnato ed implementato in passato. Lui aveva fiducia in noi ed è stato ripagato. Adesso non dobbiamo perdere di vista niente, spesso a gennaio abbiamo chiuso operazioni per la stagione successiva. Quindi non è solo per riparare questa sessione, oggi siamo nelle condizioni di poter valutare tutto, al di là delle esigenze oggettive del momento".



LUCCA - "Sicuramente non si muoverà a gennaio. Nell'ambito della nostra crescita rappresenta un punto di riferimento. Anche con gli impegni in Nazionale ha giocato tanto, a volte non al meglio, e ora sta pagando un po'. Ma non è l'unico giocatore in rosa che attrae interesse da parte anche di club internazionali, in questa sessione però non si muoverà nessuno dei calciatori più impiegati e se ci sarà occasione faremo qualcosa in entrata".



SOSPENSIONE CAMPIONATO - "Quando si rinviano delle giornate si altera sempre il regolare corso della stagione ma lo slittamento a gennaio è stato sicuramente il male minore in questo momento".