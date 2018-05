Il domani inizia oggi. Dopo i grandi festeggiamenti per il settimo scudetto consecutivo, la Juventus è pronta a voltare nuovamente pagina e varare l'ennesima ricostruzione. Nel pomeriggio di ieri dello Stadium, grandi protagoniste sono state le lacrime di Gianluigi Buffon, al passo d'addio dopo 17 anni e un futuro tutto da scrivere. L'ormai prossimo ex numero uno bianconero è tentato dal ricco contratto biennale messo sul piatto dal Paris Saint Germain, alla ricerca di un sostituto d'eccellenza di Areola.



Sull'argomento, è intervenuto dalle pagine dell'Equipe il presidente della formazione francese Nasser Al-Khelaifi: "In questo momento, Areola è il nostro numero uno. Buffon? Si tratta di un portiere fantastico, è un giocatore molto carismatico e un gran signore. Immagino che tanti club stiano pensando di ingaggiarlo. Parlerò con l'allenatore (Tuchel, ndr) e vedremo quella che sarà la sua valutazione". Parole interlocutorie, ma che confermano l'opzione di mettere le mani su Buffon, per cui è pronto un ingaggio da 8 milioni di euro e la prospettiva di disputare un'altra Champions League da protagonista. Sullo sfondo, restano sempre le ipotesi di un approdo in Premier League (West Ham e Liverpool) o di appendere i guanti al chiodo per iniziare la carriera da dirigente al fianco del presidente della Juventus Andrea Agnelli.